Отрезок BC- диаметр окружности. прямая AB - касательная к окружности, а прямая AC пере??екает окружность в точке D. вычислите градусные меры углов треугольника BAD, если известно, что дуга BD= 2дугеCD решение пожалуйста

Математика

Отрезок BC- диаметр окружности. прямая AB - касательная к окружности, а прямая AC пере??екает окружность в точке D. вычислите градусные меры углов треугольника BAD, если известно, что дуга BD= 2дугеCD решение пожалуйста

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