Отрезок BC- диаметр окружности. прямая AB - касательная к окружности, а прямая AC пере??екает окружность в точке D. вычислите градусные меры углов треугольника BAD, если известно, что дуга BD= 2дугеCD решение пожалуйста
Математика
Отрезок BC- диаметр окружности. прямая AB - касательная к окружности, а прямая AC пере??екает окружность в точке D. вычислите градусные меры углов треугольника BAD, если известно, что дуга BD= 2дугеCD решение пожалуйста
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
BD=2CD-по условию Пусть ∪BD - х, тогда ∪ВС - 2х. ВD - диаметр. х + 2х = 180°, х = 60° - ∪ВD. ∠BCD = 1/2ВD = 30°, т.к. вписанный ∠АВС = 90°, т.к. АВ касательная к окружности ∠ВDС = 90°, т.к. опирается на диаметр, отсюда ∠ВDА = 90° ∠АВD = 180° - 90° - 60° = 30°
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