3.В какой строке находятся слова одной лексико-семантической группы. А.Умничать, ??расавец, доброта, молодец. Б.Трава, травяной, травка, разнотравие. В. Гравюра, акварель, палитра, живопись. Г. Трусливый, смелость, лживый, ...
Геометрия
3.В какой строке находятся слова одной лексико-семантической группы. А.Умничать, ??расавец, доброта, молодец. Б.Трава, травяной, травка, разнотравие. В. Гравюра, акварель, палитра, живопись. Г. Трусливый, смелость, лживый, правдолюбец. приведите свои примеры
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ: В лексико-семантическая группа слов (лсг) Обширная организация слов, объединенная базовымсемантическим компонентом, который обозначает класс классов предметов, признаков, процессов,отношений. Например, базовый семантический компонент ЛСГ «растение» включает в смысловую сферуследующие гиперсемы: 1) деревья; 2) травы; 3) цветы и т.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите с тестированием по химии. Может быть несколько вариантов ответа. 1.Какие соединения могут образовывать кристаллы? а)NaCl б)HNO3 в)...
Математика
Математика
В соревнованиях участвовали 13 семей по 2 человека и 15 семей по 3 человека Объясни ч??о означает выражения 15-13