3.В какой строке находятся слова одной лексико-семантической группы. А.Умничать, ??расавец, доброта, молодец. Б.Трава, травяной, травка, разнотравие. В. Гравюра, акварель, палитра, живопись. Г. Трусливый, смелость, лживый, ...

Геометрия

3.В какой строке находятся слова одной лексико-семантической группы. А.Умничать, ??расавец, доброта, молодец. Б.Трава, травяной, травка, разнотравие. В. Гравюра, акварель, палитра, живопись. Г. Трусливый, смелость, лживый, правдолюбец. приведите свои примеры

Автор: Гость