3.В какой строке находятся слова одной лексико-семантической группы. А.Умничать, ??расавец, доброта, молодец. Б.Трава, травяной, травка, разнотравие. В. Гравюра, акварель, палитра, живопись. Г. Трусливый, смелость, лживый, ...

Геометрия
3.В какой строке находятся слова одной лексико-семантической группы. А.Умничать, ??расавец, доброта, молодец. Б.Трава, травяной, травка, разнотравие. В. Гравюра, акварель, палитра, живопись. Г. Трусливый, смелость, лживый, правдолюбец. приведите свои примеры
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ответ: В лексико-семантическая группа слов (лсг)    Обширная организация слов, объединенная базовымсемантическим компонентом, который обозначает класс классов предметов, признаков, процессов,отношений. Например, базовый семантический компонент ЛСГ «растение» включает в смысловую сферуследующие гиперсемы:   1)  деревья;   2)  травы;   3)  цветы и т.п.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
Помогите с тестированием по химии. Может быть несколько вариантов ответа. 1.Какие соединения могут образовывать кристаллы? а)NaCl б)HNO3 в)...
Ответить
Математика
Пожалуйста срочно решите 2
Ответить
Қазақ тiлi
Помогите пожалуйстаНужно очень срочно 7-тапсырма
Ответить
Математика
В соревнованиях участвовали 13 семей по 2 человека и 15 семей по 3 человека Объясни ч??о означает выражения 15-13
Ответить
Русский язык
Сочинение на тему спортсмены только не из интернета!!! ЗАРАНИЕ СПАСИБО
Ответить