Помогите с тестированием по химии. Может быть несколько вариантов ответа. 1.Какие соединения могут образовывать кристаллы? а)NaCl б)HNO3 в)CuSO4 2.Реакция разложения малахиты: Cu(OH)2CO3-CuO+CO2+H2O уравняйте реакцию, Ско...

Химия

Помогите с тестированием по химии. Может быть несколько вариантов ответа. 1.Какие соединения могут образовывать кристаллы? а)NaCl б)HNO3 в)CuSO4 2.Реакция разложения малахиты: Cu(OH)2CO3-CuO+CO2+H2O уравняйте реакцию, Сколько раз в коэффициентах этого уравнения встречается цифра "2" а)1 б)2 в)3 3.Все металлы: а)обладают блеском б)в обычных условиях (20градусов, давление 1 атм) находятся в твердом состоянии в)хорошо проводят электрический ток 4.Одним из способов очистки загрязненного вещества посторонними нерастворимыми примесями является растворение вещества в воде с последующим фильтрованием и выпариванием воды.При правильном выполнении этих действий масс получившегося вещества будет а)меньше массы исходной смеси б)в точности равна массе исходной смеси за вычетом массы загрязняющих нерастворимых веществ в)больше массы исходной смеси 5.В атмосфере Земли встречаются молекулы разных соединений,содержащие только атомы кислорода. Таких разных соединений... а)2 б)3 в)4 6.Какие из перечисленных соединений можно подвергнуть возгонке (переходу из твердого состояния в газообразное минуя жидкое) при нормальных условиях? а)Иод б)"Сухой лед"(СО2) в)Азотная кислота 7.Найдите верные соответствия между химической формулы и применяемым в быту веществом: а)NaCl-поваренная соль б)NaHCO3-питьевая вода в)CaO-негашеная известь 8.Азота в воздухе примерно 78,1% по объему. Сколько содержится азота в 100 литрах воздуха? а)78г б)46г в)98г 9.Из сосуда объемом 100 литров откачали воздух. Затем туда впустили 1 моль водорода.Что произойдет с водородом. а)он будет сосредоточен в верхней части сосуда, так как водород легче окружающего сосуда воздуха б)он будет сосредоточен в нижней части сосуда,а в верхней останется вакуум. в)он равномерно распределится по сосуду, и в сосуде останется пониженное давление. г)он равномерно распределится по сосуду,и давление в сосуде станет выше атмосферного 10.При разделении воздуха на азот, кислород и прочие газы отсутствуют операции а)отвердевание б)сжижение в)фильтрование г)отстаивание 11.В отличии от атома, молекула ... а)обладает всеми свойствами химического вещества в любом случае б)обладает свойствами (масса,размеры), которые можно измерить в)может быть разделены на более мелкие частицы г)может взаимодействовать с другими такими же частицами(атомы-с атомами,молекулы-с молекулами) 12.Укажите вещества,состоящие из одинаковых молекул: а)легированная сталь б)чистый воздух в)чистая вода г)мел 13.Какие природные процессы относятся к химическим? а)таяние снега б)выпадение снега в)гниение опавших листьев г)лесной пожар 14.Какие реакции относятся к реакциям соединения? а)получение воды из молекулярных кислородов и водородов б)получение оксида углерода(IV) из оксида углерода (II) и воды в)образование углекислого газа при взаимодействии кислоты и мела г)горение железа в атмосфере кислорода с образованием оксида железа 15.2,5 моль кислорода вступило в реакцию с медью с образованием оксида меди (II). Масса получившегося вещества равна: а)81,5г б)56г в)407,5г г)203,75г 16.При медленном выпаривании (например, на откытом воздухе без дополнительного нагревания) из раствора медного купороса осаждаются красивые кристаллы CuSO4*5H20. При его нагревании можно получить несколько продуктов. Это: а)CuSO4*3H2O б)CuSO4(безводный) в)CuO г)Cu 18.Атом не имеет заряда, в нем 16 нейтронов и 32 электрона. Это: а)кислород б)сера в)кадмий г)бериллий 19.Среди перечисленных веществ найдите те,которые не являются простыми: а)малахит б)поваренная соль в)алмаз г)сажа д)бронза 20.В каких парах первыми указаны химические элементы, открытые раньше указанных вторыми: а)сера-селен б)азот-натрий в)кислород-золото г)калий-олово д)бром-плутонний

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