В соревнованиях участвовали 13 семей по 2 человека и 15 семей по 3 человека Объясни ч??о означает выражения 15-13
Математика
В соревнованиях участвовали 13 семей по 2 человека и 15 семей по 3 человека Объясни ч??о означает выражения 15-13
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На сколько семей из 3 человек больше, чем семей из 2 человек.
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