Укажите территорию на которой зимой величина суточной прямой солнечной радиации может быть равна нулю. а) горы Саяны б) полуостров Таймыр в) полуостров Камчатка г) Валдайская возвышенность.

География

Укажите территорию на которой зимой величина суточной прямой солнечной радиации может быть равна нулю. а) горы Саяны б) полуостров Таймыр в) полуостров Камчатка г) Валдайская возвышенность.

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