Сочинение на тему спортсмены только не из интернета!!! ЗАРАНИЕ СПАСИБО
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Сочинение на тему спортсмены только не из интернета!!! ЗАРАНИЕ СПАСИБО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сам придумал Спортсмены. Кто такой спорстсмен?Спортсмен это человек который занимается спортом.Человек который ведёт отличный образ жизни.Спортсменом может стать любой.Для это надо:не лениться,не есть много сосисок,колбасы и т.д. питаться хорошей едой.А самое главное заниматься спортом каждый день
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