Выпишите по одному слову с орфограммой – гласным и с орфограммой – согласным в приставке. Обозначьте орфограммы. Все птицы вьют гнезда и высаживают птенцов. Но у кукушки другие повадки. Улетит пеночка от гнезда за кормом. Оста...

Русский язык
Выпишите по одному слову с орфограммой – гласным и с орфограммой – согласным в приставке. Обозначьте орфограммы. Все птицы вьют гнезда и высаживают птенцов. Но у кукушки другие повадки. Улетит пеночка от гнезда за кормом. Оставит яйца без присмотра Тут кукушка и подкинет своё яйцо птичке в гнездо. Вот и высидят пеночки кукушонка. Подрос он и пеночкиных птенчиков из гнезда выкинул на землю. Остался у птиц один большой взъерошенный птенец. Целый день носят пеночки в клювах гусениц, личинок, жуков. А кукушонок съест корм, разевает широко рот и снова пищит. А мать его беззаботно летает по лесу
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Беззаботно- без Присмотра-при
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Придумайте загадку на английском про виды спорта
Ответить
Литература
Цитаты из Дубровского описывающие характер Дубровского и Т роекурова
Ответить
Математика
Где стоит Пушкин в саранске
Ответить
История
Местным самоуправлением американских колоний являлись
Ответить
География
В каком году было совершено первое кругосветное путешествие
Ответить