Выпишите по одному слову с орфограммой – гласным и с орфограммой – согласным в приставке. Обозначьте орфограммы. Все птицы вьют гнезда и высаживают птенцов. Но у кукушки другие повадки. Улетит пеночка от гнезда за кормом. Оста...

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Выпишите по одному слову с орфограммой – гласным и с орфограммой – согласным в приставке. Обозначьте орфограммы. Все птицы вьют гнезда и высаживают птенцов. Но у кукушки другие повадки. Улетит пеночка от гнезда за кормом. Оставит яйца без присмотра Тут кукушка и подкинет своё яйцо птичке в гнездо. Вот и высидят пеночки кукушонка. Подрос он и пеночкиных птенчиков из гнезда выкинул на землю. Остался у птиц один большой взъерошенный птенец. Целый день носят пеночки в клювах гусениц, личинок, жуков. А кукушонок съест корм, разевает широко рот и снова пищит. А мать его беззаботно летает по лесу

Автор: Гость