Выпишите словосочетания в которых прилагательные указывают на отношение определяемого предмета к другому предмету: Деревянная статуэтка , Весенняя погода , Вчерашний звонок , Соломенная крыша , Утренняя зарядка , Голубое плать...
Русский язык
Выпишите словосочетания в которых прилагательные указывают на отношение определяемого предмета к другому предмету: Деревянная статуэтка , Весенняя погода , Вчерашний звонок , Соломенная крыша , Утренняя зарядка , Голубое платье , Мартовская оттепель , Фарфоровая посуда , Юный велосипедист , Горный перевал , Казахстанский хлеб , Гимнастические снаряды , Детская игрушка , Серебряная ложка , Прикаспийский город
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Деревянная статуэтка Соломенная крыша Фарфоровая посуда Горный перевал Серебряная ложка
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Окружающий мир
Какой вред наносят хозяйственной деятельности человека неблагоприятные стихийн??е погодные явления заранее спасибо∞
Биология
1.НАЗОВИТЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ЖИВОЙ ПРИРОДЫ,ВАЖНЫЕ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ. 2.КАК ЦВЕТКОВЫЕ РАСТЕНИЯ ПРИВЛЕКАЮТ ЖИВОТНЫХ-ОПЫЛИТЕЛЕЙ?