Выпишите словосочетания в которых прилагательные указывают на отношение определяемого предмета к другому предмету: Деревянная статуэтка , Весенняя погода , Вчерашний звонок , Соломенная крыша , Утренняя зарядка , Голубое плать...

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Выпишите словосочетания в которых прилагательные указывают на отношение определяемого предмета к другому предмету: Деревянная статуэтка , Весенняя погода , Вчерашний звонок , Соломенная крыша , Утренняя зарядка , Голубое платье , Мартовская оттепель , Фарфоровая посуда , Юный велосипедист , Горный перевал , Казахстанский хлеб , Гимнастические снаряды , Детская игрушка , Серебряная ложка , Прикаспийский город
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Гость:
Деревянная статуэтка Соломенная крыша Фарфоровая посуда Горный перевал Серебряная ложка
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