Выпишите сначала предложения, в которых однородными будут главные члены предложения, затем предложения с однородными второстепенными членами. Поставьте пропущенные запятые. Однородные члены подчеркните. 1. Кот увидел Каштанку ...

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Выпишите сначала предложения, в которых однородными будут главные члены предложения, затем предложения с однородными второстепенными членами. Поставьте пропущенные запятые. Однородные члены подчеркните. 1. Кот увидел Каштанку вскочил вытянул спину задрал хвост и взъерошил шерсть. 2. Гусь заговорил о чем-то быстро горячо отчетливо но непонятно. 3. Каштанкою овладели отчаяние и ужас. 4. Каштанка лизнула незнакомцу руку и заскулила еще жалостнее. 5. Он чмокнул губами и сделал Каштанке знак рукой. 6. Сначала он дал ей хлеба и зеленую корочку сыра. Потом кусочек мяса полпирожка куриных костей. Синтаксический разбор шестого предложения. Морфологический разбор слова «ВЗЪЕРОШИЛ» из первого предложения.

Автор: Гость