ПОМОГИТЕ С РУССКИМ. замените словосочетание "Из Лидиных рук",построенное на осно??е согласования,синонимичным словосочетанием со связью управление.!!

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ПОМОГИТЕ С РУССКИМ. замените словосочетание "Из Лидиных рук",построенное на осно??е согласования,синонимичным словосочетанием со связью управление.!!

Автор: Гость