ПОМОГИТЕ С РУССКИМ. замените словосочетание "Из Лидиных рук",построенное на осно??е согласования,синонимичным словосочетанием со связью управление.!!

Русский язык
ПОМОГИТЕ С РУССКИМ. замените словосочетание "Из Лидиных рук",построенное на осно??е согласования,синонимичным словосочетанием со связью управление.!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Из рук Лиды. но я не уверена....
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