Стороны параллелограмма пропорциональны числам 3 и 7. Найти меньшую сторону, если ??ериметр параллелограмма равен 18 см
Геометрия
Стороны параллелограмма пропорциональны числам 3 и 7. Найти меньшую сторону, если ??ериметр параллелограмма равен 18 см
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Решение: Поскольку у параллелограмма противоположные стороны равны, то соотношение сторон будет 6:14. Найдем коэффициент пропорциональности Х. 6х+14х=18 20х=18 х=0,9 Меньшая сторона равна 0,9*3=2,7см. Большая сторона равна 0,9*7=6,3 см. Проверим решение: (2,7*2)+(6,3*2)=18. Задача решена.
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