Права и обязанности пешеходов, пассажиров,водителей, водителей-велосипедистов.

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Права и обязанности пешеходов, пассажиров,водителей, водителей-велосипедистов.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) соблюдать ПДД.переходить в положенном месте и на зел.свет.2) не отвлекать водителя 3)соблюдатьПДД.4) ездить по специально отведеным дорогам
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