Основание пирамиды прямоугольный треугольник с катетами 6см, 8см,. Высота пирамиды равна 12 см, делит гипотенузу этого треугольника пополам. Найти 1) боковые ребра 2) полную поверхность

Геометрия
Основание пирамиды прямоугольный треугольник с катетами 6см, 8см,. Высота пирамиды равна 12 см, делит гипотенузу этого треугольника пополам. Найти 1) боковые ребра 2) полную поверхность
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пирамида является правильной, т к точка пересечения диагоналей является центром ромба ABCD. DO=BO= 4см (свойство диагоналей ромба) АО =√6^2-4^2 = √36-16 = √20см. AS = √SO^2+OA^2 AS =√12^2+3^2 =√144+9 =√153 см SA=SC (как наклонные, имеющие одинаковые проекции) SD =√SO^2+OD^2 SD=√12^2+4^2 =√144+16 =√160 см SB=SD (как наклонные, имеющие одинаковые проекции)
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