Помогите решить системы уравнений.

Математика
Помогите решить системы уравнений.
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Гость:
Какие уравнения напиши ?!
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