Напишите сочинение на тему понравившейся герой из сказки о мёртвой царевне и семи богатырях . Помогите плиз !!!!

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Напишите сочинение на тему понравившейся герой из сказки о мёртвой царевне и семи богатырях . Помогите плиз !!!!
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Гость:
Сказка Александра Сергеевича Пушкина "Сказка о мертвой царевне и семи богатырях" учит нас быть добрыми, но не доверять незнакомцам.Злая, но красивая мачеха готова уморить бедную сиротку-царевну только за то, что та красивее и добрее ее. И никто и ничто не может препятствовать воле царицы. То девка-чернавка вынуждена в лес вести царевну, то по воле царицы девушке, которая подала еду бедной, в обмен брошено яблоко, которое и явилось причиной смерти царевны.Но тот, кто любит, может добиться всего. Жених царевны, царевич Елисей ищет невесту, интересуясь не видело ли ее солнце, луна, ветер. И узнав, что она спрятана в пещере, едет проститься с ней, и у него получается ее разбудить. Настоящей любви все преграды нипочем.

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