Прочитай.Пожбери к словам с транскрипцией проверочное.Запиши сначала проверочны?? слова,а потом проверяемые

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Прочитай.Пожбери к словам с транскрипцией проверочное.Запиши сначала проверочны?? слова,а потом проверяемые

Автор: Гость