Выпиши слова в которых количество букв совпадает с количеством звуков .Автобус пальто ученик якорь Юля
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Выпиши слова в которых количество букв совпадает с количеством звуков .Автобус пальто ученик якорь Юля
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Гость:
Только слова атобус и ученик
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