Выпиши слова в которых количество букв совпадает с количеством звуков .Автобус пальто ученик якорь Юля

Русский язык
Выпиши слова в которых количество букв совпадает с количеством звуков .Автобус пальто ученик якорь Юля
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Автор: Гость
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Гость:
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