Выпишите сначала сочетания с числительными с мягким знаком на конце затем с мягким знаком в середине . Используйте грамматический справочник . 7 дней 12 часов 15 недель 700 метров 60 лет 800 дней 18 километров 600 граммов

Русский язык
Выпишите сначала сочетания с числительными с мягким знаком на конце затем с мягким знаком в середине . Используйте грамматический справочник . 7 дней 12 часов 15 недель 700 метров 60 лет 800 дней 18 километров 600 граммов
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Семь дней, двенадцать часов, пятнадцать недель, восемнадцать километров. Восемьсот дней, шестьдесят лет, шестьсот граммов.
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