Выпишите сначала сочетания с числительными с мягким знаком на конце затем с мягким знаком в середине . Используйте грамматический справочник . 7 дней 12 часов 15 недель 700 метров 60 лет 800 дней 18 километров 600 граммов

Русский язык

Выпишите сначала сочетания с числительными с мягким знаком на конце затем с мягким знаком в середине . Используйте грамматический справочник . 7 дней 12 часов 15 недель 700 метров 60 лет 800 дней 18 километров 600 граммов

Автор: Гость