Выполни действие ответы вырази в возможно более крупных единицах измерения 1) 6км 28м - 472 м 2) 4т 5ц 6кг +18ц 34кг 3) 3ч 18мин * 9 4) 2га 5 а 36м2 : 68

Математика
Выполни действие ответы вырази в возможно более крупных единицах измерения 1) 6км 28м - 472 м 2) 4т 5ц 6кг +18ц 34кг 3) 3ч 18мин * 9 4) 2га 5 а 36м2 : 68
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6028-472=5556     4506+1834=6340    
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