1 класс прошу вас помогите пожалуйста с математикой задача номер 3 первый ответ бу??ет лучшим
Математика
1 класс прошу вас помогите пожалуйста с математикой задача номер 3 первый ответ бу??ет лучшим
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Здравствуйте помогите решить задачю3 класс Один рабочий изготавливал за день 23 детали а другой 21 деталь Сколько деталей изготовят оба рабочих за ...
Русский язык
Информатика
ЗАДАЧА НА ПАСКАЛЕ в файле input.txt записаны числа сколько их неизвестно. Найти количество нечетных среди них