Выполни деление столбиком используя кращённую запись и показывоя сколько цифр в ??ополном частном с помощью точек
Математика
Выполни деление столбиком используя кращённую запись и показывоя сколько цифр в ??ополном частном с помощью точек
Ответ(ы):
Гость:
А что делить! Где числа или многочлены.
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