Выполни деление столбиком используя кращённую запись и показывоя сколько цифр в ??ополном частном с помощью точек

Математика
Выполни деление столбиком используя кращённую запись и показывоя сколько цифр в ??ополном частном с помощью точек
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
А что делить! Где числа или многочлены.
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