Выполни фонетический разбор слова наблюдает

Русский язык
Выполни фонетический разбор слова наблюдает
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наблюдает 4 слога 9 букв транскрипция(набл'удайэт) н - (н)- согл., звон. а-(а)-глас., безуд. л-(л')-согл., звон., ю-( у) глас., безуд. д-(д)- согл., звон. а-(а)- глас., удар. е-(й)- согл., звон. (э)- глас., безуд. т-(т)-согл., глух.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Английский язык
Упражнение 1. Постройте сложноподчиненные предложения на основе простых, исполь??уя относительные местоимения who, whose, which и that: 1. That...
Ответить
Математика
Расстояние 360 км грузовик проехал за 6 ч , а легковая машина-за 4 ч. На сколько скорость легковой машины больше скорости грузовика?
Ответить
Английский язык
After dinner he (to drink) two cups of tea.
Ответить
Биология
Внимательно Рассмотри рисунки подпиши названия частей семян.Помогите срочно над??
Ответить
История
Дай РАЗНЫЕ объяснения поговорке"Все боятся времени, но время боится пирамид. помо??ите пожалуйста. завтра контр. работа.
Ответить