Выполни фонетический разбор слова наблюдает
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Выполни фонетический разбор слова наблюдает
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Наблюдает 4 слога 9 букв транскрипция(набл'удайэт) н - (н)- согл., звон. а-(а)-глас., безуд. л-(л')-согл., звон., ю-( у) глас., безуд. д-(д)- согл., звон. а-(а)- глас., удар. е-(й)- согл., звон. (э)- глас., безуд. т-(т)-согл., глух.
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