Складіть будь ласка 5 речень про Різдво, Новий рік, Великдень та день святого Миколая
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Складіть будь ласка 5 речень про Різдво, Новий рік, Великдень та день святого Миколая
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
На Новий Рік я хочу поїхати до Києва На Великдень я ходжу до церкви На День святого Миколая мені подарували чудовий подарунок
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