Какие условия необходимы для того, чтобы стать личностью?

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Личность должна находиться в обществе. В сравнении с другими, в общении, в стремлении познать себя рождается личность, конкретный пример - ребенок, живущий со зверми, к примеру, с собаками, никогда не станет личностью, т.к. он не находится в обществе. Общение, нахождение среди других личностей - главное условие.