Продолжи слово Мой... объясни их написание

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Продолжи слово Мой... объясни их написание
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Автор: Гость
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Гость:
Ну допустим мойка...............
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