Надо составить план по литературному чтению "Лиса и журавль"
Литература
Надо составить план по литературному чтению "Лиса и журавль"
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. В гостях у журавля. 2. Приглашение лисы. 3. Ссора друзей.
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