12 баллов за помощь! Сколько потребуется сжечь каменного угля, чтобы получить 81 МДж энергии? (Ответ выразить в килограммах) (мне нужен только ответ!)

Физика

12 баллов за помощь! Сколько потребуется сжечь каменного угля, чтобы получить 81 МДж энергии? (Ответ выразить в килограммах) (мне нужен только ответ!)

Автор: Гость