12 баллов за помощь! Сколько потребуется сжечь каменного угля, чтобы получить 81 МДж энергии? (Ответ выразить в килограммах) (мне нужен только ответ!)
Физика
12 баллов за помощь! Сколько потребуется сжечь каменного угля, чтобы получить 81 МДж энергии? (Ответ выразить в килограммах) (мне нужен только ответ!)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Q=8,1 х10⁷ Дж q= 2,7 х10⁷ Дж/Кг m=Q : q m= 8,1 Дж : 2,7 Дж/Кг = 3 Ответ: 3 килограмма.
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