Составте текст 5-7 предложений про школу
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Составте текст 5-7 предложений про школу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Школа- второй дом, где ты получаешь знания, познаешь добро и зло. Здесь ты находишь друзей, которые помагают тебе в трудную минуту. Школа- это путь, который должен пройти каждый человек. Твоим наставником является учитель. Он всегда тебя поймет и поддержит. Школа - царство науки. В школе очень добрые и хорошие учителя. Я очень люблю свою школу. У нас много интереных предметов в школе: физика, алгебра, геометрия, физкультура. У нас красивая школьная форма
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