Выполни сложение 3 1\2 плюс 1/2
Русский язык
Выполни сложение 3 1\2 плюс 1/2
Ответ(ы):
Гость:
Будет 4, так как 3,5+0,5 = 4
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