Выполни умножение:2целых3/7×1целых1/17
Математика
Выполни умножение:2целых3/7×1целых1/17
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 3/7 *1 1/17 = 17/7 * 18/17 = 306/119= 18/7 = 2 4/7
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