Выполни умножение: а)0,2 * 0,3 = б)0,25 * 0,4 = в)2,87 * 5,6 = г)1,4 * 4,76 = Помогите плиззз. Зара??ее спасибо и желательно в столбик можно.

Гость: Гость:

А) 2 * 3 = 6 и отделяем 2 знака = 0.06 б) 25*4 = 100 и отделяем 3 знака = 0.1 в) 287*56 = 1072 и отделяем 3 знака = 1.072 г) 14*476 = 6664 и отделяем 3 знака = 6.664