Помогите срочно(( сначала первые скобки потом вторые и вместе все умножить или разделить
Алгебра
Помогите срочно(( сначала первые скобки потом вторые и вместе все умножить или разделить
Ответ(ы):
Гость:
I. 1) 8a^3+1=2^3a^3+1=(2a+1)(4a^2-2a+1) (4a^2-2a+1-3+2a+1)/(a+1)(4a^2-2a+1)=(4a^2-1)/(a+1)(4a^2-2a+1) 2. (2a(2a+1)-4a+1))/(2a+1)=(4a^2-2a+1)/(2a+1) 3. (2a-1)(2a+1)(4a^2-2a+1)/ (a+1)(4a^2-2a+1)(2a+1)=(2a-1)/(a+1) по этому принципу все остальное
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