План рассказа в деревне ,Бунин'

Гость: Гость:

1 глава:1) Детство ,,, 2)святки 3) праздник приближается 4)сравнение деревни и города 5)Неизвестный человек 6)Диалог отца и сына 7)ночь перед поездкой 8)станция 9)Поездка на лошадях 10)тихий вечер в деревне 11) прибытие в деревенский домик 2 глава:1)Весенние чувство 2)Старинный дом 3)Прогулка на улице 4)Зимние красоты 5)Весна приближается 6)Солнечные дни (примерный план 2 главы)