Черты приспособленности цветковых растений. Помогите, пожалуйста!
Биология
Черты приспособленности цветковых растений. Помогите, пожалуйста!
Ответ(ы):
Гость:
1) ярусное расположение надземных органов растений, обеспечивающее использование света; 2) неодновременное цветение ветроопыляемых и насекомоопыляемых растений; 3) различные формы биотических отношений, регулирующих численность растений (симбиоз, паразитизм и др.).
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