ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!! Физика 7 класс!!!!! Якого об'єму сталевий брусок треба взя??и,щоб сила тяжіння, яка діє на нього,дорівнювала 312 Н?????
Физика
ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА!!!!!!!! Физика 7 класс!!!!! Якого об'єму сталевий брусок треба взя??и,щоб сила тяжіння, яка діє на нього,дорівнювала 312 Н?????
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