Швея с помощью швейного полуавтомат пришивает пуговицы на рубашки по четыре на каждую . Сколько рубашек оброботола шея , если расход пуговиц составил 12 4 4 штуки ? 1) 311 рубашек. 2) 322. 3) 621 . 4)622

Математика
Швея с помощью швейного полуавтомат пришивает пуговицы на рубашки по четыре на каждую . Сколько рубашек оброботола шея , если расход пуговиц составил 12 4 4 штуки ? 1) 311 рубашек. 2) 322. 3) 621 . 4)622
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Ответ(ы):
Гость:
311 рубашек т.к. 1244:4=311
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