Помогите с биологией, пожалуйста! Гиалоплазма выполняет в клетке ряд функций (нес??олько ответов): 1) является внутренней средой клетки 2) осуществляет связь между ядром и органоидами 3) выполняет роль матрицы для синтеза уг...
Биология
Помогите с биологией, пожалуйста! Гиалоплазма выполняет в клетке ряд функций (нес??олько ответов): 1) является внутренней средой клетки 2) осуществляет связь между ядром и органоидами 3) выполняет роль матрицы для синтеза углеводов 4) служит местом расположения ядра и органоидов 5) осуществляет передачу наследственной информации 6) служит местом расположения хромосом в клетках эукариот
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