Масса смеси магния и оксида магния равна 6,4 грамма рассчитайте массу оксида магни?? в смеси если в результате взаимодействия смеси с соляной кислотой выделилось 0,2 грамма газа. РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАДАЧУ!!!

Химия

Масса смеси магния и оксида магния равна 6,4 грамма рассчитайте массу оксида магни?? в смеси если в результате взаимодействия смеси с соляной кислотой выделилось 0,2 грамма газа. РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАДАЧУ!!!

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