Масса смеси магния и оксида магния равна 6,4 грамма рассчитайте массу оксида магни?? в смеси если в результате взаимодействия смеси с соляной кислотой выделилось 0,2 грамма газа. РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАДАЧУ!!!

Химия
Масса смеси магния и оксида магния равна 6,4 грамма рассчитайте массу оксида магни?? в смеси если в результате взаимодействия смеси с соляной кислотой выделилось 0,2 грамма газа. РЕШИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЗАДАЧУ!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Из данной смеси с выделением газа прореагирует только магний xg                          0.2g Mg+2HCl=MgCl+H2 24g                          2g x=24·0.2/2=2.4g mMgO=6.4-2.4=4g
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