Зная, что велосипедист едит 2 ч со скоростью 8 км/, ответь на следующие вопросы.1)Во сколько раз велосипедист нужно увеличить скорость движения для того, чтобы проехать то же расстояние, затратив в 2 раза меньше времени? ? 2)Во...

Математика
Зная, что велосипедист едит 2 ч со скоростью 8 км/, ответь на следующие вопросы.1)Во сколько раз велосипедист нужно увеличить скорость движения для того, чтобы проехать то же расстояние, затратив в 2 раза меньше времени? ? 2)Во сколько раз уменьшится скорость велосипедиста, если он проедит то же расстояние, затратив в 4 раза больше времени? ? 3)Во сколько раз велосипедисту нужно уменьшить скорость движения для того,чтобы проехать то же расстояние за 8 ч.???
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Гость:
Задачи на движение- это не мое)))
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