Выполнить а,б,в,г,д. с обьеснением
Математика
Выполнить а,б,в,г,д. с обьеснением
Ответ(ы):
Гость:
А) сокращать будем на 18: получим 54/72= 3/4 б) сокращать будем на 4: 56/68=14/17 в) сокращать будем на 2: 18/64=9/32 г) сокращать будем на 27: 81/54=3/2 если надо выделить целую часть то получим: 1+1/2 д) сокращать будем на 12: 24/36=2/3
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