Выполнить действие 1) -7,5+4,2 2)-3,7-5,8 3)-4,7+2,9 4) 3,7-5,6 5)-7/9+5/6
Математика
Выполнить действие 1) -7,5+4,2 2)-3,7-5,8 3)-4,7+2,9 4) 3,7-5,6 5)-7/9+5/6
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)-3,3 2)-9,5 3)-1,8 4)-1,9 5)1/18
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