Выполните действие 1 целая 8/9+ 1 целая 4/9 плииз
Математика
Выполните действие 1 целая 8/9+ 1 целая 4/9 плииз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 8/9+ 1 4/9=2 12/9=3 1/3
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