Помогите вообще не понимаю умоляю

Гость: Гость:

Я бы хотел, чтобы вы дали мне более подробную информацию о количестве людей,rкоторые есть у вас в каждой группе .о и еще кое- что , вы говорите в вашем объявлении, что после этих курсов я смогу повысить свои знания.Сколько уроков мне нужно?Далее ,расскажите мне о видах деятельности ,которые включены в эти курсы.И напоследок, скажите какова стоимость этих курсов?