Помогите вообще не понимаю умоляю
Английский язык
Помогите вообще не понимаю умоляю
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я бы хотел, чтобы вы дали мне более подробную информацию о количестве людей,rкоторые есть у вас в каждой группе .о и еще кое- что , вы говорите в вашем объявлении, что после этих курсов я смогу повысить свои знания.Сколько уроков мне нужно?Далее ,расскажите мне о видах деятельности ,которые включены в эти курсы.И напоследок, скажите какова стоимость этих курсов?
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