Выполните действие 3 3/4+1 1/2 3 2/7-6/7 помогите Прошу
Математика
Выполните действие 3 3/4+1 1/2 3 2/7-6/7 помогите Прошу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3 3/4+1 1/2 =3.3/4+1.2/4=4.5/4=5.1/4 3 2/7-6/7 = 2 9/7-6/7 = 2.3/7
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