Выполните действие x/y^2 -1/x):(1/y^2 - 1/x^2 по алгебре
Алгебра
Выполните действие x/y^2 -1/x):(1/y^2 - 1/x^2 по алгебре
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x²-y²)/xy²) : (x²-y²)/x²y² при делении дробь переворачиваем и будет умножение (x²-y²)/xy² * x²y²/(x²-y²) = (x²-y²) *x²y²) / xy² *(x²-y²)= x
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Қазақ тiлi
Математика
1. В магазине 8 продавцов, из них 5 женщин. В смену заняты три продавца. Какова вероятность того, что в наудачу выбранную смену все три продавца бу...
Информатика
Математика