Выполните действие x/y^2 -1/x):(1/y^2 - 1/x^2 по алгебре

Алгебра
Выполните действие x/y^2 -1/x):(1/y^2 - 1/x^2 по алгебре
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(x²-y²)/xy²) : (x²-y²)/x²y² при делении дробь переворачиваем и будет умножение (x²-y²)/xy² * x²y²/(x²-y²) = (x²-y²) *x²y²) / xy² *(x²-y²)= x
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