Выполните действия (2.5*10^12)*(3.6*10^-4)

Алгебра
Выполните действия (2.5*10^12)*(3.6*10^-4)
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(25*10^11)*(36*10^-5)=25*36*10^6=9*10^8
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