В забеге учавствовал 41 спортсмен.Число спортсменов которые прибежали раньше Васи в 4 раза больше тех кто прибежали позже его.Какое место занял Вася?

Математика
В забеге учавствовал 41 спортсмен.Число спортсменов которые прибежали раньше Васи в 4 раза больше тех кто прибежали позже его.Какое место занял Вася?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Х- количество спортсменов,прибежавших раньше 4х- количество спортсменов, прибежавших позже 4х+х+1=41 5*х=40 х=8 8 спортсменов прибежали раньше, значит Вася занял 9 место.
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