В забеге учавствовал 41 спортсмен.Число спортсменов которые прибежали раньше Васи в 4 раза больше тех кто прибежали позже его.Какое место занял Вася?

Математика

В забеге учавствовал 41 спортсмен.Число спортсменов которые прибежали раньше Васи в 4 раза больше тех кто прибежали позже его.Какое место занял Вася?

Автор: Гость