Отличия между россией и египтом в столбик в древности

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Отличия между россией и египтом в столбик в древности
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
отличия между россией и египтом в древности: 1 один правитель, 2.божеверы, 3.рабство, 4.нарушение прав человека на собственность, 5. захоронение забинтованных людей.
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