В каждом из четырех углов комнаты стоит компьютер Напротив каждого из этих компьютеров также стоит компьютер Сколько всего в этой комнате компов?

Гость: Гость:

Если хорошенько задуматься, то получается всего 4 компьютера. Допустим, дадим этим углам имена 1,2,3,4. 1_______2 Итак, в каждом углу по одному компьютеру. | | Назовём эти компьютеры так, тот, что стоит в углу 1 | | будет называться К1 (компьютер 1), тот, что стоит в углу |________| 2 будет К2, и тд. (Всего компьютеров: К1,К2,К3,К4). 3 4 Теперь смотрим на рисунок: напротив К1, стоит К3, а напротив К2, стоит К4. То есть, напротив 1 компьютера стоит 3, напротив 3 - 4. То есть, всего 4 компьютера. Даже если эти компьютеры мы повернём лицом к середине комнаты, всего будет 4 компьютера, так как 1 будет смотреть на 4, а 2 на 3. Ответ: всего 4 компьютера.