Какие животные обитают в реке Кубань

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К числу сохранившихся видов животных степной зоны Краснодарского края относятся: полевка обыкновенная, суслики, мышовка, мышь полевая, слепыши, заяц-русак, ежи, кроты, тушканчики и ласка. В долинах рек водится норка. Из птиц - грачи, жаворонки, перепела, серые куропатки, луни, орлы. В Приазовье (в плавнях, лиманах, дельте Кубани) много водоплавающих: чайки, утки, гуси. Животные - дикие кабаны, лисицы, а также ондатра.